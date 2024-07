Puglia incidente stradale, scontro tra due furgoni, il bilancio è pesantissimo, un morto, un ragazzo di 25 anni e 3 feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 25 anni e il ferimento di altre tre persone nel pomeriggio di oggi, sulla provinciale che collega Fragagnano a Monteparano, nel Tarantino.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri su un tratto della provinciale che collega Fragagnano a Monteparano, in provincia di Taranto. La vittima è un giovane di 25 anni originario di Taranto, che si trovava tra i passeggeri di uno dei due furgoni coinvolti nello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, i mezzi si sarebbero scontrati all’altezza di una rotatoria, probabilmente a causa di un segnale di precedenza non rispettato. L’impatto è stato così violento che il furgone con a bordo il 25enne è finito contro un’auto parcheggiata sulla strada, causando la morte immediata del giovane.

I soccorsi e la situazione dei feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Tra i feriti, uno è stato classificato in codice rosso, mentre gli altri hanno riportato ferite di minore gravità. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per estrarre i corpi dalle lamiere, operazione resa complessa dalla violenza dell’impatto.

Intervento delle autorità e gestione del traffico

I carabinieri sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. A causa dell’incidente, la SS 7 Ter “Salentina” è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 21,900, in località Fragnano. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni fornite sul luogo. Le forze dell’ordine e le squadre Anas stanno gestendo il traffico per garantire la sicurezza e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.