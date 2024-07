Puglia, perde il controllo della moto e finisce fuori strada, centauro muore a 58 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, lunedì 1 luglio 2024, sulla provinciale che collega San Donaci a Campi Salentina, causando la morte di Mino Patisso, un 58enne sandonacese.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, lungo la provinciale che da San Donaci porta a Campi Salentina, nel territorio leccese. Mino Patisso, un uomo di 58 anni originario di San Donaci, ha perso la vita mentre percorreva la strada in sella al suo Yamaha TMax 500. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più plausibile è che abbia perso il controllo del suo scooter, finendo fuori strada e precipitando nelle campagne adiacenti. Non c’erano testimoni oculari dell’incidente, rendendo difficile determinare con esattezza le circostanze che hanno portato alla tragedia.

I soccorsi e le operazioni di rilievo

Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco fuori dal centro abitato di San Donaci, sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Mino Patisso. Lo scooter ha terminato la propria corsa nei campi che fiancheggiano la strada provinciale. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Enzo Elia, per cercare di ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.

Un’altra tragedia sulle strade del Brindisino

Questo incidente segue di poco un altro tragico evento avvenuto nel territorio di Erchie, dove un pensionato ha perso la vita in circostanze simili. L’incidente di oggi a San Donaci ha portato ulteriore sangue sulle strade del Brindisino, suscitando profonda tristezza e preoccupazione nella comunità locale. La perdita di Mino Patisso rappresenta un grave lutto per la sua famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano.