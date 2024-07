DAZN lancia un nuovo abbonamento economico per il calcio ma con limitazioni per la Serie A

0 Condivisioni acebook Twitter

La nuova offerta di DAZN: Goal Pass

In vista del campionato di Serie A 2024-2025, DAZN ha introdotto un nuovo abbonamento a basso costo, chiamato Goal Pass. Questo pacchetto, disponibile a 13,99 euro al mese o 129 euro all’anno, è pensato per gli appassionati di calcio e rappresenta l’offerta più economica sul mercato che include partite della Serie A. Tuttavia, chi sottoscrive questo abbonamento non potrà vedere tutte le partite del massimo campionato italiano.

Contenuti inclusi nel Goal Pass

Il Goal Pass di DAZN permette di accedere alla visione delle partite della Liga spagnola, dei big match del campionato portoghese e della Champions League femminile. Per quanto riguarda la Serie A, il pacchetto include solo le tre partite di giornata trasmesse in coesclusiva con Sky. Gli altri incontri saranno disponibili solo tramite gli highlights una volta terminati. Questo lo rende una soluzione ideale per chi non vuole perdersi completamente il campionato, ma non necessita di vedere tutte le partite in diretta.

Confronto con le offerte di Sky e NOW

Il Goal Pass si posiziona come un’alternativa alle offerte di Sky e NOW. NOW, il servizio streaming di Sky, offre la visione delle stesse tre partite di Serie A a 14,99 euro al mese, ma include anche i weekend di gara della Formula 1, della MotoGP e i migliori match dei principali tornei di tennis. Pertanto, per chi è interessato anche ad altri sport, l’offerta di NOW potrebbe risultare più vantaggiosa.

Novità sul canale Zona DAZN

Un’altra novità annunciata da DAZN riguarda il canale Zona DAZN, che permette di vedere in contemporanea le partite che si giocano allo stesso orario. Dal 1° agosto 2024, questo canale non sarà più disponibile al numero 214 del decoder Sky Q per chi lo utilizza via internet, ma rimarrà attivo per chi usa un decoder satellitare con parabola. Gli abbonati che utilizzano Sky Q via internet non vedranno più addebitato automaticamente il costo di tale servizio a partire da giugno 2024.