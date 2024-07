Ultimo chiede comprensione ai fan: “Ora lasciatemi riposare, vi abbraccio dopo”

0 Condivisioni acebook Twitter

La richiesta di riposo dopo il concerto a Messina

Dopo un tour intenso negli stadi italiani, che lo ha visto esibirsi per cinque volte allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha deciso di prendersi una pausa in vista del prossimo tour già annunciato per il 2025. Durante una delle ultime tappe del tour, allo stadio Franco Scoglio di Messina, il cantante ha dovuto affrontare l’entusiasmo instancabile dei suoi fan, che lo hanno seguito fino sotto il suo hotel. In un video pubblicato su TikTok, si vede un Ultimo visibilmente stanco, chiedere ai fan di fare meno rumore e lasciarlo riposare. Con un tono affettuoso ma deciso, ha detto: “Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì”.

Un fan instancabile e la comprensione di Ultimo

Questo episodio segue un altro momento particolare che ha coinvolto Ultimo e i suoi fan. Solo qualche settimana fa, un giovane fan ha nuotato per più di un’ora per raggiungere la barca del cantante al largo di Capri, desideroso di scattare una foto. Ultimo, sempre disponibile e affettuoso con i suoi ammiratori, ha condiviso la storia sul suo profilo TikTok e ha riportato il ragazzo sulla terraferma. Questo atteggiamento dimostra quanto Ultimo tenga ai suoi fan, nonostante la necessità di momenti di riposo dopo gli intensi concerti.

Preparativi per il tour 2025 e nuovi traguardi

Nel frattempo, Ultimo si prepara per il tour negli stadi del 2025, che ha già registrato vendite record. Dopo aver annunciato sul palco dello Stadio Olimpico di Roma che diventerà padre, i biglietti per il prossimo tour sono andati a ruba. Oltre 100mila biglietti sono stati venduti nei primi 30 minuti, e in pochi giorni le vendite hanno superato i 300mila ticket. Il tour toccherà diversi stadi italiani, tra cui il San Siro di Milano, lo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, lo Stadio del Conero di Ancona, il Franco Scoglio di Messina e il San Nicola di Bari. Le prime date a Roma e Milano sono quasi sold-out, motivo per cui sono state aggiunte ulteriori date per soddisfare la richiesta dei fan.