Milly Carlucci, la figlia Angelica Donati massacrata sui social dopo le foto del matrimonio con il neomarito 58enne

Il 29 giugno, Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, ha sposato Fabio Borghese in una cerimonia presso la villa di famiglia a Montevettolini, in Toscana.

Angelica, 37 anni, e Fabio, 58 anni, figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, hanno giurato amore eterno in un evento che ha suscitato molte attenzioni e, purtroppo, anche critiche. Nonostante il matrimonio fosse un momento di gioia, i commenti negativi sulla differenza d’età tra i due sposi non sono mancati, con alcuni che sottolineavano quanto Fabio sembrasse quasi il padre di Angelica.

La risposta di Angelica alle critiche

In risposta alle critiche, Angelica Donati ha parlato apertamente con Vanity Fair, ridendo delle cattiverie e affermando che la differenza d’età tra lei e Fabio è un aspetto su cui loro due sono assolutamente sereni. “Le critiche mi fanno ridere,” ha dichiarato. “È vero che tra noi c’è una differenza d’età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità.” Angelica ha poi aggiunto che trova incomprensibile come le persone possano prendersi la briga di scrivere commenti cattivi sotto le foto di un matrimonio, sottolineando che chi fa tali commenti ha probabilmente problemi personali.

Dettagli inediti del matrimonio

Durante l’intervista, Angelica ha svelato alcuni retroscena del giorno delle nozze, incluso il ruolo cruciale di sua madre, Milly Carlucci. Fabio, prima della cerimonia, voleva vedere Angelica nel suo abito da sposa, ma Milly si è assicurata che la tradizione venisse rispettata impedendogli di uscire dalla stanza. “Mia madre mi ha difesa con le unghie e con i denti,” ha ricordato Angelica con un sorriso.

Angelica ha anche condiviso i suoi sentimenti nel giorno del matrimonio, descrivendolo come una giornata volata via, senza ansia né paura, ma con tanta felicità ed emozione. Ha ricordato il momento in cui ha visto Fabio all’altare e non ha potuto trattenere le lacrime, scoprendo di essere molto più emotiva di quanto pensasse.

Un futuro insieme

Parlando del futuro, Angelica ha rivelato che partiranno per il viaggio di nozze a settembre e ha espresso il desiderio di costruire con Fabio qualcosa di unico. La loro decisione di sposarsi è stata naturale e senza una proposta formale; Fabio le ha semplicemente dato l’anello, mantenendo la promessa di non fare una proposta tradizionale. Angelica ha concluso affermando di aver capito molto presto che Fabio era la persona con cui voleva passare il resto della sua vita.