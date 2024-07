Bologna, la scomparsa di Camilla Suozzi: la 14enne ha chiamato i genitori ma non ha voluto dire con chi è

0 Condivisioni acebook Twitter

Un primo segnale di speranza

Camilla Suozzi, la quattordicenne scomparsa il 22 giugno da Pianoro, in provincia di Bologna, ha finalmente contattato i suoi genitori. La telefonata è arrivata il 2 luglio, dopo che i familiari avevano lanciato un appello alla trasmissione “Pomeriggio 5 News”. Nonostante il sollievo per il contatto, Camilla non ha rivelato il suo attuale luogo di permanenza, indicando solo di essere lontana da Rimini e probabilmente su un treno in compagnia di un ragazzo la cui identità rimane sconosciuta.

Le parole dei genitori

La mamma di Camilla, in collegamento con la trasmissione Mediaset, ha condiviso la gioia e la preoccupazione per la telefonata: “Veramente incredibile, ci ha detto che sta bene. Non credo abbia visto la trasmissione, però subito dopo l’appello ci ha chiamato da un numero privato. Sembra lontana da Rimini. Adesso è in treno e speriamo di riabbracciarla presto. Lei è con qualcuno ma non ha voluto dire con chi è adesso”. Il padre ha aggiunto: “Lei ha detto di essere innamorata e vuole stare con lui”.

Preoccupazione e avvistamenti

La scomparsa di Camilla ha generato grande preoccupazione nella comunità locale e non solo. Numerose segnalazioni sono arrivate negli ultimi giorni, alcune delle quali hanno indicato situazioni di possibile pericolo per la ragazza. Recentemente, Camilla è stata avvistata e fotografata su un autobus che dalla Stazione Centrale di Rimini porta a Bellaria.

Le autorità continuano a lavorare per ritrovare Camilla e riportarla a casa in sicurezza, mentre i suoi genitori sperano di poterla presto riabbracciare. Le indagini proseguono per chiarire con chi sia la ragazza e assicurarsi che non sia in pericolo.