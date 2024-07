Speranze finite, ritrovato il corpo senza vita del 26 Alex Marangon, scomparso durante una festa, il dolore dei genitori

0 Condivisioni acebook Twitter

Trovato il corpo di Alex Marangon, il barista scomparso da Vidor: probabile incidente nel fiume Piave.

La tragica scoperta

Nel primo pomeriggio di oggi, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Alex Marangon, un barista di 26 anni residente a Marcon (Venezia). Alex era scomparso nella notte tra sabato e domenica dopo essersi allontanato da un incontro spirituale presso l’Abbazia di Santa Bona a Vidor (Treviso). Il corpo è stato trovato su un isolotto nell’alveo del fiume Piave, nella zona di Ciano del Montello, a circa quattro o cinque chilometri a valle di Vidor. Il primo avvistamento è stato fatto dall’elicottero dei vigili del fuoco, in una zona caratterizzata da folta vegetazione e difficile accesso per le squadre a terra, data la complessa conformazione degli argini del fiume e la notevole larghezza del letto del Piave in quel tratto.

Le indagini preliminari

Una volta recuperato il corpo e trasportato a riva, Alex è stato portato all’obitorio di Montebelluna per un esame preliminare da parte del medico legale. Attualmente, il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se procedere con un’autopsia. Le prime indicazioni suggeriscono che Alex non sia stato vittima di crimini violenti. Pare molto probabile che sia scivolato nel fiume da un punto particolarmente scosceso. La sua scomparsa era apparsa fin da subito molto strana: aveva lasciato alcuni effetti personali nella sua auto e il cellulare nella stanza d’albergo, senza alcun motivo apparente per fuggire. Alex proveniva da una famiglia unita, che lo aspettava a casa per il pranzo della domenica e che ha subito dato l’allarme non vedendolo arrivare.

L’appello della famiglia

Nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo, la madre di Alex aveva lanciato un appello disperato, chiedendo aiuto a chiunque avesse visto il figlio nelle ore immediatamente precedenti alla sua scomparsa. La notizia del ritrovamento ha sconvolto la comunità di Marcon e Vidor, che si erano mobilitate per cercare il giovane. La tragica fine di Alex lascia un vuoto profondo nei cuori dei suoi cari e solleva interrogativi su quanto accaduto nelle ore tra la sua scomparsa e il ritrovamento del corpo. La famiglia e gli amici di Alex ora attendono con ansia i risultati delle indagini per capire meglio le circostanze della sua morte.

