Papa Leone XIV in preghiera sulla tomba di Francesco: visita a sorpresa santuario della Madre del Buon Consiglio

Il nuovo Pontefice si è recato in forma riservata ai Castelli romani, poi ha reso omaggio al predecessore a Santa Maria Maggiore. Domani il primo Regina Coeli

Visita riservata al santuario della Madre del Buon Consiglio

Nel pomeriggio del 10 maggio, Papa Leone XIV ha compiuto una visita a sorpresa al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, ai Castelli romani, luogo a cui è particolarmente legato da tempo. Il santuario, custodito dagli agostiniani, è uno dei punti di riferimento spirituali del Pontefice, che lo aveva già frequentato più volte quando era ancora cardinale, celebrandovi anche alcune messe.

L’arrivo del Santo Padre è avvenuto in forma riservata: trasportato a bordo di una berlina scura e scortato dalla sicurezza vaticana, è stato accolto dal vescovo di zona, dal sindaco e da una banda locale. Il gesto, profondamente simbolico, conferma la devozione personale del Pontefice verso la Madonna del Buon Consiglio, rafforzando fin dai primi giorni del pontificato un legame con le periferie spirituali della fede.

Omaggio alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore

Al termine della visita, Papa Leone XIV è tornato a Roma per recarsi, in forma strettamente privata, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è raccolto in silenziosa preghiera davanti alla tomba del suo predecessore, Papa Francesco. Un momento toccante e significativo, che ha rappresentato anche il primo gesto pubblico di continuità e rispetto verso chi lo ha preceduto.

La scelta del luogo non è casuale: Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche papali di Roma ed è tradizionalmente legata ai momenti più solenni dei pontificati. Il gesto ha assunto così un valore altamente simbolico in vista dell’inizio ufficiale del magistero del nuovo Pontefice.

Lo stemma e il motto: il segno dell’Ordine agostiniano

Proprio nelle scorse ore, la Santa Sede ha reso noto anche il nuovo stemma e il motto scelti da Papa Leone XIV, che rimandano chiaramente alla spiritualità dell’Ordine di Sant’Agostino, a cui il Pontefice appartiene. Lo stesso aveva voluto sottolineare la sua appartenenza agostiniana già nel primo discorso dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro.

Domani, domenica, il Papa guiderà il suo primo Regina Coeli in Piazza San Pietro, segnando così l’inizio ufficiale della sua presenza liturgica e pastorale di fronte al popolo romano e ai fedeli di tutto il mondo.