Claudio Marchisio offeso pesantemente dai tifosi e lui risponde a tono

Un gruppo di tifosi juventini, noto come “Drughi”, ha attaccato duramente Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, con uno striscione offensivo apparso vicino a una delle attività dell’ex calciatore. Il motivo? Alcuni commenti rilasciati da Marchisio durante un podcast, considerati anti-juventini. Le parole pesanti dello striscione includevano insulti come “uomo di m…”. La risposta di Marchisio non si è fatta attendere, affidata ai social media, dove ha dichiarato: “Tutto ammesso senza mai un confine, superati i limiti.”

Le dichiarazioni di Marchisio

La polemica è nata da alcune riflessioni di Marchisio durante un podcast in cui ha commentato le tifoserie italiane, evidenziando le differenze tra i vari gruppi. Tra le frasi incriminate: “Abbiamo un cuore grande ma non caloroso come quello di Roma” e “Il derby è acceso soprattutto grazie alla tifoseria del Torino perché sono loro l’anima della sfida, mentre i tifosi della Juventus sono sparsi un po’ ovunque.” Questi commenti sono stati interpretati da alcuni ultras come un tradimento, scatenando la reazione violenta.

La risposta di Marchisio sui social

Marchisio ha scelto Instagram per rispondere, pubblicando la foto dello striscione e spiegando il suo punto di vista. “Ho citato una statistica sul tifo in alcune città italiane durante un podcast e, questa mattina, mi sono svegliato con il cellulare intasato dalla foto che vedete,” ha iniziato Marchisio. “Mi rivolgo quindi a voi quattro, con il volto coperto, che con orgoglio mostrate questo striscione con scritto: ‘Da giocatore lacché della società, da disoccupato sei un rinnegato! E nella vita Marchisio uomo di m…'”.

Marchisio ha espresso il suo disappunto non tanto per il contenuto dello striscione, ma per il gesto stesso: “È evidente che ognuno è libero di avere il proprio pensiero e che, nei limiti della decenza, abbia il diritto di condividerlo. Quello che però proprio non sopporto è che certe persone pensano che essere ‘tifosi’ dia loro il diritto di compiere gesti che vanno oltre i limiti.”

Un richiamo alla dignità

Continuando nel suo post, Marchisio ha sottolineato i sacrifici fatti durante la sua carriera e l’amore per la Juventus. “Non sapete niente. Non avete idea dei sacrifici miei e della mia famiglia… Non avete idea della sofferenza per gli infortuni avuti per non essermi mai risparmiato un solo giorno.” Ha ribadito il suo legame con la Juventus e con i veri tifosi, chiudendo con una nota di orgoglio: “Son tutti Juventini ma Marchisio lo è un po’ di più.”