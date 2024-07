Bari incanta Times Square: immagini spettacolari della città proiettate nel cuore di New York

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari incanta Times Square con le sue bellezze, proiettate sugli schermi del TSX Broadway nel cuore di New York.

Lunedì 1 luglio alle 17:15, Times Square ha ospitato una proiezione speciale delle suggestive immagini di Bari. Il famoso schermo a LED del TSX Broadway, una torre di 46 piani nel cuore di Manhattan, ha catturato l’attenzione dei passanti con la bellezza della città italiana. Con oltre 300.000 persone che transitano quotidianamente per Times Square, questa presentazione ha offerto a Bari una visibilità senza precedenti, attirando lo sguardo di centinaia di visitatori in un normale pomeriggio newyorkese.

Un messaggio di promozione culturale

Il messaggio che accompagnava il video recitava: “Do you

know my city? This is Bari”. Questo omaggio è stato organizzato da BariExperience.com, un blog indipendente dedicato alla promozione e valorizzazione del territorio. Il video, della durata di 15 secondi, mostrava iconiche location della città, come il lungomare con i caratteristici lampioni, lo skyline di Bari vecchia visto dal mare, la “piazza degli innamorati” (Largo Albicocca) in versione serale, uno scorcio del teatro Margherita e una panoramica mozzafiato del lungomare Nazario Sauro.

Un’iniziativa di marketing territoriale

Il dott. Ivan Giuliani, marketer barese e fondatore di BariExperience.com, ha commentato: “Se ad oggi l’impegno personale con BariExperience.com è riuscito a proporre un punto di riferimento online per scoprire la città, offrendo a Bari un respiro sempre più internazionale, questo nuovo omaggio al territorio vuole alzare l’asticella e lasciare un’impronta di stampo mondiale”. Giuliani, membro del Consiglio di Confcommercio Giovani Bari-BAT, ha sottolineato l’importanza dell’interesse americano, confermato dalle numerose visite registrate sul sito. Essere presenti in una piazza conosciuta come il “crocevia del mondo” consente non solo di raggiungere un vasto pubblico, ma anche di fare marketing territoriale in un luogo simbolo del marketing globale.