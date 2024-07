Jannik Sinner prevale su Matteo Berrettini in un epico derby a Wimbledon: quasi quattro ore di tennis mozzafiato.

0 Condivisioni acebook Twitter

Sinner trionfa in un match epico contro Berrettini

In un memorabile incontro del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini dopo una maratona di quasi quattro ore. Il match, caratterizzato da intensità e colpi spettacolari, si è concluso con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 7-6 a favore di Sinner. Questa vittoria permette a Sinner di avanzare al terzo turno, dove affronterà Miomir Kecmanovic venerdì.

Un inizio di partita equilibrato e due tie-break per Sinner

Il primo set ha visto entrambi i giocatori mantenere agevolmente il proprio servizio, con Berrettini che ha mostrato segni di difficoltà solo nel decimo game, annullando un setpoint. Il set è stato deciso al tie-break, dove Sinner ha recuperato rapidamente il mini-break iniziale di Berrettini per chiudere 7-3. Nel secondo set, Berrettini ha mostrato una maggiore aggressività, riuscendo a conquistare un break sul 4-2. Tuttavia, Sinner ha risposto con determinazione, pareggiando e portando di nuovo il set al tie-break. Sinner ha dominato ancora una volta, vincendo 7-4 e portandosi in vantaggio di due set a zero.

Berrettini si riprende, ma Sinner chiude in bellezza

Nel terzo set, Berrettini ha mostrato una straordinaria resistenza fisica, conquistando rapidamente un doppio break per chiudere il set 6-2. Il quarto set è stato altrettanto combattuto, con Sinner che ha alzato il livello del suo gioco per pareggiare sul 2-2. Entrambi i giocatori hanno continuato a mettere in mostra colpi eccezionali, raggiungendo un livello di spettacolo altissimo. Il set si è deciso al tie-break, il terzo del match, dove Sinner ha mantenuto la calma e ha chiuso con un punteggio di 7-4, assicurandosi la vittoria e l’accesso al terzo turno. Nonostante la sconfitta, Berrettini è uscito tra gli applausi scroscianti del pubblico, riconoscimento della sua grande prestazione