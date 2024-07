Anziana alla guida della sua auto sfonda una recinzione e poi finisce con l’auto su un terrazzo

0 Condivisioni acebook Twitter

A Terni, un’anziana perde il controllo dell’auto, sfonda una recinzione e si incastra su una scalinata.

Un incidente inusuale si è verificato alla periferia di Terni, dove una signora anziana ha perso il controllo della sua auto. La vettura ha sfondato la recinzione di una casa, percorrendo una ventina di metri nel giardino, salendo poi su un terrazzo e finendo la sua corsa incastrata su una scalinata. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai vigili del fuoco e dai vigili urbani che stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato la donna a perdere il controllo del veicolo.

L’Intervento dei Soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per soccorrere l’anziana, che è stata estratta dalla sua auto e affidata al personale medico del 118 per i controlli necessari. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi, ma è stata comunque sottoposta a una serie di accertamenti per verificare il suo stato di salute. Per rimuovere il veicolo, incastrato tra il terrazzo e la scalinata, è stato necessario l’intervento di un’autogru, che ha permesso di riportare l’auto sulla strada senza ulteriori danni.

Le Cause dell’Incidente

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei vigili urbani. Non è ancora chiaro cosa abbia portato l’anziana a perdere il controllo dell’auto e a sfondare la recinzione della casa. Potrebbe trattarsi di un malore, di una distrazione o di un guasto tecnico del veicolo.