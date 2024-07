Bari, novità sul ritrovamento di un cadavere di un uomo, i carabinieri non escludono nessuna ipotesi

0 Condivisioni acebook Twitter

Cadavere Ritrovato tra Palo del Colle e Binetto: Indagini in Corso

Ritrovamento nelle campagne

Questa mattina, nelle campagne tra Palo del Colle e Binetto, nel Barese, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Il corpo, che giaceva accanto a un’auto, sembra appartenere alla vittima, un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni. L’identità della vittima e le circostanze della sua morte sono ancora sconosciute.

Autopsia disposta dalla procura

Il magistrato della Procura di Bari, Marcello Quercia, ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita lunedì presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dal professore Francesco Introna. L’esame autoptico sarà cruciale per chiarire le cause del decesso e fornire eventuali indizi utili per le indagini.

Indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e non escludono alcuna pista. Il ritrovamento del corpo accanto all’auto suggerisce diverse possibili dinamiche, che vanno da un incidente a un possibile crimine. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e determinare le circostanze esatte del decesso.