Melissa Satta e Belen Rodriguez di nuovo fidanzate, la dura critica d Karina Cascella “Li trovano su Amazon”

Melissa Satta e Belen Rodriguez: nuove storie d’amore sotto il sole estivo

Nuovi amori estivi per Melissa e Belen

L’estate porta spesso con sé nuovi inizi e opportunità, e per Melissa Satta e Belen Rodriguez, è il momento perfetto per voltare pagina e mostrare al mondo le loro nuove storie d’amore. Dopo una serie di relazioni precedenti, entrambe le celebrità hanno trovato la serenità accanto a nuovi partner. Belen, dopo mesi di turbolenze amorose, ha ritrovato la tranquillità accanto a Angelo Edoardo Galvani, mentre Melissa si sta godendo a pieno la sua nuova relazione con Carlo Beretta, dopo la fine della sua storia con Matteo Berrettini.

Le nuove coppie sono state avvistate insieme in varie occasioni, condividendo momenti di felicità e complicità, e le loro foto sui social media hanno fatto il giro del web. La serenità ritrovata di Belen e Melissa è evidente e dimostra come abbiano saputo rialzarsi dalle difficoltà passate per abbracciare nuove avventure sentimentali. Tuttavia, non tutti sembrano approvare il rapido susseguirsi delle loro storie d’amore.

Le critiche di Karina Cascella

La nota ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, non ha esitato a esprimere la sua opinione sulle nuove relazioni di Belen e Melissa attraverso le sue Instagram stories. “Lo so che non sono fatti miei e che non si giudicano le scelte altrui e bla bla bla,” ha sottolineato Karina. “Però ditemi una cosa: c’è tra voi, uno e dico uno che ogni volta che vede le sue foto con il nuovo fidanzato non dice: ‘Ancoora’”.

Karina ha poi aggiunto con tono ironico: “Ma poi dove li trovano? Su Amazon tipo. Belen come Melissa e come altre. Si lasciano, spariscono dai social una o due settimane e poi ‘puf’, nuovo fidanzato. E non fate le false dicendo che ognuno è libero di fare ciò che vuole tanto lo pensate tutti. Ma io dico, come fanno a innamorarsi così velocemente. E poi sempre le stesse foto”.

La critica si è poi spostata su un punto più personale e delicato: “Stessi posti e stesse pose. Ma la cosa più assurda per me sono i figli che ogni volta conoscono un uomo diverso. L’unica cosa che mi chiedo sempre è perché coinvolgerli? Poi vabbè sono i figli loro e quindi sapranno loro. Ma non è il massimo, anzi”.

Le parole di Karina Cascella hanno suscitato discussioni e reazioni contrastanti tra i fan e i follower delle due celebri donne. Mentre alcuni concordano con il suo punto di vista, altri difendono il diritto di Belen e Melissa di vivere le loro vite e le loro relazioni come meglio credono.