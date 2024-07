Bari, gravissimo incidente, veicoli distrutti e feriti gravissimi

0 Condivisioni acebook Twitter

Scontro Violento Alle Prime Ore del Mattino

Un altro tragico incidente stradale si è verificato alle 5:00 di questa mattina sulla SS16, tra Mola e Torre a Mare. Le prime testimonianze raccolte sul posto parlano di un incidente devastante che ha coinvolto due o tre veicoli. La violenza dell’impatto ha causato la distruzione totale dei mezzi coinvolti e ha lasciato numerosi feriti in condizioni gravissime. Gli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze hanno descritto una scena di caos e distruzione, con i soccorritori impegnati a estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto.

Blocco del Traffico e Intervento dei Soccorsi

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità del tratto stradale. La SS16 è rimasta chiusa per oltre un’ora, causando lunghe code di auto bloccate in colonna. Gli automobilisti hanno dovuto fare inversione di marcia per cercare percorsi alternativi. La chiusura della strada ha complicato ulteriormente la situazione, rendendo difficile l’arrivo tempestivo dei mezzi di soccorso. Le ambulanze e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto il più rapidamente possibile, ma le condizioni dei feriti richiedevano un intervento immediato e delicato.

Dinamica Dell’Incidente e Prime Ricostruzioni

Sebbene le indagini siano ancora in corso, le prime ricostruzioni suggeriscono che l’incidente possa essere stato causato da una perdita di controllo di uno dei veicoli, forse dovuta all’alta velocità o a condizioni stradali sfavorevoli. La polizia stradale sta lavorando per determinare esattamente cosa abbia provocato lo scontro e per identificare tutte le vittime coinvolte.