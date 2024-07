Bari insiste per Pedro Mendes ma dovrà battere la concorrenza di Cremonese e Catanzaro

0 Condivisioni acebook Twitter

Trattativa ancora aperta per Pedro Mendes: il Bari insiste, ma Ascoli resiste

La situazione di Pedro Mendes

Non è ancora finita per Pedro Mendes. Il Bari ha tentato di acquisire il talentuoso attaccante portoghese, ma si è scontrato con la ferma resistenza dell’Ascoli. Di fronte a queste difficoltà, il Bari ha iniziato a considerare altre opzioni, tra cui De Luca. Tuttavia, il direttore sportivo Magalini non ha abbandonato l’idea di portare Mendes in Puglia.

Le dichiarazioni di Massimo Pulcinelli

Il patron del club bianconero, Massimo Pulcinelli, ha fatto il punto della situazione in un’intervista a ilovepalermocalcio.com, spiegando: “Siamo in trattativa con queste tre squadre ma la nostra richiesta per il cartellino è di 2,9 milioni di euro. È chiaro poi che si potrebbe chiudere a una cifra intermedia tra la nostra valutazione e i due milioni di euro. Certamente questa situazione dovrà essere definita tra sette o dieci giorni al massimo”. Le squadre interessate, Bari, Cremonese e Catanzaro, potrebbero quindi scatenare un’asta per accaparrarsi il giocatore, partendo da una valutazione iniziale di due milioni di euro.