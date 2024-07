La scelta di Chiara Ferragni “basta aerei privati, scelgo voli low cost”

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni fotografata su un volo EasyJet, scatenando curiosità sui social.

Ferragni sceglie un volo low cost

Chiara Ferragni ha suscitato interesse condividendo su Instagram stories alcune foto che la ritraggono a bordo di un aereo EasyJet, nota compagnia aerea low cost. Questa scelta ha sollevato commenti sui social, dove alcuni detrattori hanno collegato la decisione alla recente vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’influencer, soprannominata “scandalo pandoro”. Secondo i critici, questo evento ha influenzato negativamente la carriera di Ferragni, facendole perdere credibilità, seguito e contratti. “Dopo lo scandalo pandoro, niente più aereo privato”, hanno ironizzato.

Una scelta che avvicina al pubblico?

Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni, l’uso di una compagnia low cost da parte di Chiara Ferragni potrebbe non essere legato ai recenti eventi giudiziari. Già nel 2023, prima che lo scandalo pandoro emergesse, Ferragni aveva scelto di volare con EasyJet. All’epoca, era stata fotografata in aeroporto poco prima dell’imbarco e aveva postato i video sui social per chiarire che era effettivamente lei nel filmato. “Ero io”, aveva specificato Ferragni, “Non capisco cosa c’è di strano nel fatto che viaggiassi in EasyJet”.

La recente condivisione di foto a bordo di un volo low cost potrebbe essere parte di una strategia di riposizionamento, mirata a riguadagnare il terreno perso a causa delle accuse di pubblicità ingannevole. Utilizzare una compagnia low cost potrebbe avvicinare Ferragni al suo pubblico, dimostrando un atteggiamento più umile e accessibile. Questa mossa potrebbe essere vista come un tentativo di creare empatia con i follower, mostrando che anche lei può fare scelte di viaggio comuni.