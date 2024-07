Dramma della solitudine a Udine, coppia d’anziani trovata senva vita, erano morti da parecchi giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Scoperta drammatica a Udine: anziana coppia trovata morta in casa dopo giorni.

Anziana coppia trovata senza vita in via Bariglaria

Stamattina, martedì 9 luglio, a Udine, una scoperta drammatica ha sconvolto i residenti di via Bariglaria. Un’anziana coppia, rispettivamente classe 1947 e 1941, è stata trovata senza vita nella loro abitazione. I due coniugi erano deceduti da tempo e i loro corpi si trovavano in avanzato stato di decomposizione. I Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Udine Est sono intervenuti sul posto, allertati dai vicini che non avevano notizie dei due anziani da diversi giorni.

Prime indagini e cause del decesso

Secondo i primi esami effettuati dal medico legale, i coniugi sarebbero morti per cause naturali, probabilmente senza avere la possibilità di chiedere aiuto. La triste scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione dei vicini di casa, preoccupati dall’assenza di notizie della coppia. Le autorità stanno continuando le indagini per confermare le cause del decesso, ma al momento sembra che non ci siano segni di violenza o altre circostanze sospette.