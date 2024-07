Fabrizio Corona critica Chiara Ferragni, “Mi fa pena, prima era circondata da 30 guardie del corpo, ora gira sola”

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni: La separazione le fa bene, ma Corona critica aspramente.

Chiara Ferragni e il video virale su TikTok

Chiara Ferragni, nota imprenditrice digitale, è al centro dell’attenzione per un video diventato virale su TikTok. Durante una vacanza a Forte dei Marmi, Chiara ha rivelato a un bagnante che “la separazione da Fedez le sta facendo bene”. Il video, postato dall’uomo sui social, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando numerose reazioni.

Fabrizio Corona ha commentato l’episodio nel podcast Gurulandia, esprimendo un’opinione critica senza mezzi termini.

Corona ha notato come Ferragni, solitamente inavvicinabile e circondata da guardie del corpo, si sia mostrata più aperta e vulnerabile nel video, lasciando intendere un cambiamento nel suo comportamento pubblico.

Le parole di Fabrizio Corona su Ferragni

Fabrizio Corona non ha risparmiato critiche a Chiara Ferragni nel suo intervento su Gurulandia. “Video virale di questi giorni è la Ferragni in spiaggia sulla battigia a Forte dei Marmi,” ha sottolineato Corona. “Sola. Generalmente era circondata da trenta guardie del corpo, era inavvicinabile e soprattutto con la sua spocchia e la sua non curanza, non salutava nessuno.

” Corona ha continuato a commentare il comportamento di Chiara, definendola “timidina” e criticando la sua apertura nei confronti del bagnante, rispetto alla riservatezza mostrata in altre occasioni pubbliche. “Da Fazio che dovevi raccontare non hai detto nulla, arriva il bagnante della porta accanto, fai la triste e gli dici ‘si mi fa bene stare da sola’.”

Corona ha concluso il suo giudizio dicendo che Chiara inizia a fargli “un po’ pena”, un commento che potrebbe suscitare ulteriori reazioni nel mondo dei social.