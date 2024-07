Bari, parla l’allenatore Longo, “Nel weekend altri 2-3 arrivi, Favasuli molto forte, Chajia un grandissimo talento”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari, nuova stagione sotto la guida di Moreno Longo

Il ritiro e le prime impressioni di Longo

È iniziata la nuova stagione del Bari con uno dei protagonisti principali, mister Moreno Longo, chiamato a ricostruire l’area tecnica biancorossa dopo i quattro allenatori avvicendati nella passata stagione. Un tecnico giovane ma vincente, con chiare origini baresi, che aggiungono ulteriore motivazione per fare bene. Nel primo giorno di ritiro, Longo ha parlato durante la puntata di Gioco di Squadra su RadioBari, esprimendo le sue prime sensazioni: “È andata bene oggi, abbiamo lavorato nella maniera corretta. Abbiamo dato i primi input tecnico-tattici, migliorando la condizione fisica e impostando il nostro lavoro. Stiamo facendo gruppo, ce la mettiamo tutta per cercare di fare un buon ritiro. Io ho sempre cercato di valorizzare i calciatori che avevo a disposizione. Stiamo lavorando al 3-4-2-1, che alterneremo al 4-3-2-1. A me piace una squadra che abbia equilibrio in entrambe le fasi. Voglio una squadra sempre propositiva”.

Rinforzi e prospettive per la stagione

Longo ha parlato anche dei rinforzi: “Ribadisco quello che ho detto in conferenza, è indispensabile avere quanti più giocatori possibili. Sono arrivati in tre, altri due-tre ne arriveranno tra sabato e domenica. Questo mi permette di valutare i giocatori dello scorso anno e capire quanto possano ancora dare al Bari. Un passo avanti dunque è stato fatto”.

Sottolineando l’importanza della città di Bari e dei suoi tifosi, Longo ha dichiarato: “La piazza di Bari è di altissimo livello. Lo dicono i numeri, la passione della gente. C’è un amore per questa squadra pazzesco, abbiamo il dovere assoluto di ricreare entusiasmo e riportare la gente allo stadio. Quando mi hanno detto che ci fosse la possibilità di venire qui, non ho esitato un secondo”.

Nuovi acquisti e aspettative

Parlando dei nuovi acquisti, Longo ha detto: “Favasuli è un esterno a tutta fascia che può giocare in tutti i lati, e l’anno scorso ha fatto benissimo. Pertanto, può solo continuare a crescere. Obaretin ha fatto un ottimo campionato nel Trento, ha una corsa notevole ed essendo giovane deve poter sbagliare. Sgarbi ha ricoperto diversi ruoli, è polivalente, di grande struttura fisica e con un ottimo tiro. Si parla un gran bene di lui e speriamo possa darci una mano. Ci mancano ancora 5-6 giocatori nella struttura della squadra, escludendo le uscite che verranno rimpiazzate”.

Riguardo il nuovo arrivo Chajia, atteso nei prossimi giorni, Longo ha aggiunto: “Ha grandissimo talento. Due anni fa ha subito un grave infortunio, altrimenti avrebbe potuto fare di più. Fortissimo nell’uno contro uno, preferisce l’assist al gol”.