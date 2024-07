Perde il controllo della moto e si schianta a una rotonda, muore 29enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente Mortale a Piazzale del Caravaggio: Muore un Motociclista

Tragedia a Piazzale del Caravaggio

Questa mattina, poco prima delle 5, si è verificato un grave incidente a Piazzale del Caravaggio a Roma. Le pattuglie dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente. Un motociclista italiano di 29 anni, alla guida di un Honda SH 300 proveniente da via Attilio Ambrosini, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Giunto sul piazzale, il motociclista ha proseguito dritto sulla rotatoria presente, cadendo rovinosamente e morendo sul colpo.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente

La polizia locale sta conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo del motoveicolo, ma le indagini sono in corso per raccogliere tutte le informazioni utili. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, e i dettagli ulteriori saranno resi noti man mano che emergeranno nuovi elementi dalle indagini.