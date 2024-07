Auto si schianta contro il casello e prende fuoco, muore tra le fiamme 53enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale lungo l’Autolaghi: auto prende fuoco alla barriera di Gallarate

Tragedia a Gallarate: auto in fiamme, muore automobilista

Questa mattina, poco prima delle 8.30, un tragico incidente si è verificato lungo l’Autolaghi all’altezza della barriera di Gallarate, in provincia di Varese. Un’auto ha preso fuoco dopo uno scontro, e l’automobilista di 53 anni che si trovava a bordo è deceduto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma si sa che la vettura stava viaggiando in direzione Varese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Nonostante i tempestivi interventi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Interventi e disagi al traffico

Per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, il casello e le corsie in direzione Milano sono state chiuse, con svolta obbligatoria al bivio in direzione del casello di Besnate. Questo ha provocato rallentamenti significativi del traffico, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. L’incidente ha creato disagi per molti automobilisti, mentre le autorità continuano a indagare per determinare le cause esatte dello scontro che ha portato alla tragica morte del conducente.