Morto di caldo, trovato senza vita per strada a pochi passi da casa, in città allerta bollino rosso

Morto per il caldo a Roma: 68enne trovato senza vita in via Condofuri

Decesso a Roma per il caldo da Bollino Rosso

Il caldo da bollino rosso che ha colpito Roma venerdì 12 luglio ha causato una tragica vittima. Nel pomeriggio di ieri, il corpo di un uomo di 68 anni è stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca in via Condofuri, un’area campestre utilizzata come scorciatoia tra due strade. Secondo il personale del 118 intervenuto sul posto, la causa del decesso è stata un presunto arresto cardiocircolatorio dovuto alle alte temperature.

Le indagini e il trasferimento della salma

La vittima, un uomo italiano residente poco distante dal luogo del ritrovamento, è stata identificata grazie ai documenti personali trovati in una tasca. Nonostante il referto preliminare indichi il caldo come causa del decesso, la salma è stata trasferita presso l’obitorio del Policlinico Roma Tor Vergata per un esame autoptico, necessario per confermare le cause della morte. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta i pericoli legati alle ondate di calore estreme e l’importanza di prendere precauzioni adeguate durante periodi di temperature elevate.