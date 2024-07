Bari, bimbo di un anno in terapia intensiva, azzannato in casa da pitbull di famiglia

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di Modugno grida per strada, tenendo il figlio ferito dopo l’attacco di un pitbull. Il bambino è in terapia intensiva.

Tragedia all’alba a Modugno

A Modugno, questa mattina presto, un uomo è stato visto camminare per strada, gridando disperatamente e chiedendo aiuto. Tra le sue braccia teneva il suo bimbo di un anno, con il volto insanguinato a causa di un feroce attacco da parte del pitbull di famiglia. I soccorsi tardavano ad arrivare e qualche passante, vedendo la situazione drammatica, ha deciso di intervenire, caricando il padre e il bambino in auto per portarli rapidamente in ospedale.

Panico tra i residenti

Il bambino è stato immediatamente operato d’urgenza e ora si trova in terapia intensiva. Il quartiere è stato scosso dalle urla disperate del padre, che, nella fretta di cercare aiuto, è corso in strada senza neanche avere il tempo di vestirsi. I residenti, svegliati di soprassalto, hanno vissuto momenti di grande panico e preoccupazione, assistendo impotenti alla scena drammatica.