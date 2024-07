Porto Cesareo, si sente male in spiaggia per il caldo eccessivo, muore nonostante i tentativi di salvataggio

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 70 anni perde la vita al Lido Cesarino di Porto Cesareo nonostante i tentativi di salvataggio durati oltre un’ora.

Tragedia in spiaggia a Porto Cesareo

La mattina è iniziata in modo tragico al Lido Cesarino di Porto Cesareo. Nonostante i tentativi disperati dei bagnini, del servizio spiaggia e dei bagnanti, un uomo colto da malore in acqua non è riuscito a sopravvivere. F.P., un 70enne originario di Brindisi e cliente abituale dello stabilimento, è stato colpito da un malore improvviso mentre cercava refrigerio dal caldo opprimente. Diversi uomini e donne, tra cui alcuni medici presenti per una giornata di relax, hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora, senza successo.

Inutili i soccorsi tempestivi

I ragazzi del salvataggio del Tabù sono intervenuti immediatamente, utilizzando tutte le risorse a disposizione, inclusi massaggio cardiaco e defibrillatori, ma dopo più di mezz’ora di tentativi non c’è stato nulla da fare. L’arrivo di due ambulanze del 118 ha portato ulteriori manovre salvavita da parte dei medici e paramedici del servizio emergenza, ma per F.P., già affetto da problemi cardiaci, non c’è stato alcun esito positivo. La tragedia ha colpito profondamente turisti e villeggianti che affollavano la baia di fronte all’Isola della Malva, e in segno di rispetto e lutto, il lido ha immediatamente silenziato la musica.

