Auto si schianta contro pattuglia della Polstrada durante rilevamento di un incidente: agenti feriti

Due agenti della Polstrada feriti durante un incidente sulla superstrada Pedemontana Veneta mentre rilevavano un altro incidente.

Incidente sulla Pedemontana Veneta

Due agenti della Polstrada di Vicenza sono rimasti feriti oggi mentre rilevavano un incidente sulla superstrada Pedemontana Veneta. Durante le operazioni, un’auto è sopraggiunta a velocità sostenuta, tamponando violentemente la loro auto di servizio. L’incidente è stato segnalato da Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato. Fortunatamente, gli agenti si trovavano all’interno del veicolo al momento dell’impatto, impegnati nella redazione di alcuni atti.

Conseguenze e soccorsi

L’incidente ha coinvolto anche un ausiliario della viabilità che si trovava vicino al luogo dell’impatto e stava prestando soccorso per il precedente incidente. I poliziotti feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure necessarie. Mazzetti ha espresso speranza per una pronta guarigione degli agenti, elogiando il loro coraggio e senso del dovere: “Ci auguriamo che possano guarire al più presto nel corpo e nello spirito, tornando a rendere il loro indispensabile servizio al paese in una specialità dove occorre una dose extra di coraggio e senso del dovere.”

