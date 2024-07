Ryanair, due giovani piloti perdono la vita: incidente con un taxi mentre si recavano in aeroporto

0 Condivisioni acebook Twitter

Due piloti della Ryanair muoiono in un incidente sulla M62: coinvolti anche due camion. L’autista del taxi è in gravi condizioni.

Tragico incidente sulla M62

Due giovani piloti della Ryanair, Matt Greenhalgh, 28 anni, e Jamie Fernandes, 24 anni, sono deceduti in un terribile incidente avvenuto sulla M62 l’11 luglio, poco dopo le 5:30 del mattino. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione ovest, tra gli svincoli sette e otto, vicino a Warrington. I due piloti erano diretti all’aeroporto di Liverpool in un taxi quando il veicolo è stato coinvolto in uno schianto con due camion. Entrambi sono morti sul colpo.

Indagini e conseguenze

L’autista del taxi è stato trasportato d’urgenza in ospedale con gravi ferite. La polizia del Cheshire ha arrestato l’autista di uno dei camion, un uomo di 61 anni, con l’accusa di aver causato la morte per guida pericolosa e gravi lesioni per guida pericolosa. Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni o filmati ripresi da telecamere di bordo a farsi avanti per contribuire alle indagini. Questo tragico evento ha sconvolto la comunità e i colleghi della Ryanair, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di coloro che conoscevano Greenhalgh e Fernandes.