Ragazzo 15enne ha un malore in piscina e non riemerge, morto nonostante i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 15 anni muore dopo un malore in piscina a San Leonardo in Passiria. Il giovane era stato soccorso immediatamente ma non ce l’ha fatta.

Tragedia in piscina a San Leonardo in Passiria

Mercoledì 10 luglio, un ragazzo di 15 anni di Prissiano, in Alto Adige, ha subito un malore mentre si trovava nella piscina comunale di San Leonardo in Passiria. Il giovane, che stava nuotando con i suoi amici, non è riuscito a riemergere dall’acqua. Gli amici lo hanno immediatamente tirato fuori dalla piscina e lo hanno soccorso a bordo vasca poco dopo le 14. Sul posto erano presenti due infermieri e un ex dipendente della Croce Bianca, che hanno eseguito le prime manovre di rianimazione.

Purtroppo senza successo

Nonostante gli sforzi immediati e l’intervento dei sanitari, le condizioni del ragazzo sono apparse da subito molto gravi. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche. Purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere venerdì pomeriggio, dopo due giorni di agonia. La comunità di Prissiano è profondamente colpita dalla perdita di un giovane tanto amato, mentre i suoi amici e familiari piangono la sua scomparsa prematura.

4o