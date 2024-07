Bari, scene da film in tangenziale, inseguimento e cattura della Polizia di un corriere della droga

0 Condivisioni acebook Twitter

Inseguimento mozzafiato sulla statale 16: i Falchi catturano un corriere della droga

Scene da film d’azione sulla statale 16

Decine di automobilisti si sono ritrovati in una situazione incredibile l’altro pomeriggio mentre percorrevano la corsia nord della statale 16. Un corriere della droga, in fuga disperata, ha speronato diverse auto nel tentativo di sfuggire alla cattura, inseguito dai Falchi, i leggendari poliziotti della Squadra Mobile. I conducenti, esterrefatti e spaventati, hanno realizzato che non si trattava di un set cinematografico, ma di una scena di crimine reale.

Inseguimento e cattura

L’inseguimento sembrava uscito da un film poliziesco. Pezzi di auto sparsi sull’asfalto, risultato dei tentativi del fuggitivo di aprirsi una via di fuga zigzagando tra le vetture nel traffico intenso del tardo pomeriggio. I Falchi, a bordo delle loro moto, ricordavano i Chips della famosa serie americana degli anni ’80. Determinati e abili, si sono messi alle calcagna del fuggitivo, che nascondeva due chilogrammi di cocaina destinata alla malavita di Bitonto.