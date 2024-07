Bari, call conoscitiva tra lo sceicco del Kuwait e De Laurentiis, possibili sviluppi per la vendita del Bari Calcio

0 Condivisioni acebook Twitter

Sheikh Malek Humoud al-Sabah visita Monopoli con l’intento di esplorare potenziali investimenti in Puglia

Una visita da Monopoli a Bari

Uno yacht ancorato lungo le coste di Monopoli, una passione per il mare e una notevole padronanza della lingua italiana: questi elementi hanno caratterizzato la visita di Sheikh Malek Humoud al-Sabah, membro della famiglia reale del Kuwait. Presidente dell’Al Shabab, squadra portata nella massima serie del campionato arabo, e titolare di diverse deleghe federali in vari sport, Sheikh Malek è giunto in Puglia con l’intento di raccogliere informazioni per valutare possibili investimenti nella regione.

Incontro con il sindaco di Bari

L’interesse di Sheikh Malek per il Bari Calcio non è un dettaglio trascurabile. Sebbene sia prematuro parlare di trattative di vendita con la famiglia De Laurentiis, un dialogo preliminare è stato avviato. Sheikh Malek e suo figlio sono arrivati a Bari venerdì e sono stati accolti a Palazzo di Città dal sindaco Vito Leccese, alla presenza dell’Imam di Bari, Sharif Lorenzini. Durante l’incontro, il sindaco Leccese ha chiarito: “Nei giorni scorsi mi è stato chiesto di incontrare un membro della Famiglia Reale del Kuwait, Malik Humoud Faisal Al-Sabah, a Bari per turismo. In considerazione della richiesta, non pervenuta attraverso gli ordinari canali diplomatici, ho deciso di incontrarlo in forma privata e non ufficiale. L’appuntamento, avvenuto nel pomeriggio di ieri (venerdì, ndr), è stata una cordiale occasione per parlare di possibili interessi a investimenti nella nostra città e nel territorio dell’area metropolitana. Nella chiacchierata c’è stato anche un breve passaggio sulla squadra di calcio. Parlare di un interesse sostanziale all’acquisto della società sportiva mi sembra, però, una iperbole, sebbene suggestiva. Considerati soprattutto gli episodi del passato, ritengo non sia opportuno alimentare false aspettative”.

La visita di Sheikh Malek è stata quindi una sorta di “vacanza-studio”, un’opportunità per esplorare potenziali investimenti in vari settori della regione pugliese, mantenendo però un tono di riservatezza e prudenza riguardo a qualsiasi concreta possibilità di acquisizione del Bari Calcio.