Caldo killer, terzo morto in spiaggia per troppo caldo, a Goiovinazzo stamattina un uomo è deceduto appena uscito da mare

Giovinazzo: 72enne muore sulla spiaggia a causa di un infarto

Tragedia sulla spiaggia di Giovinazzo

Un uomo di 72 anni è deceduto la mattina del 14 luglio mentre si trovava su una spiaggia libera in località Piramidi, sul lungomare Marina Italiana a Giovinazzo, poco a nord di Bari. L’anziano, residente a Giovinazzo, aveva appena terminato il bagno quando è stato colto da un infarto, accasciandosi a terra. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo è intervenuta anche la polizia locale.

Caldo mortale: terzo decesso in due giorni

Il 72enne rappresenta la terza vittima in due giorni sulle spiagge pugliesi, durante questo fine settimana di metà luglio caratterizzato da temperature estremamente elevate. Il 13 luglio, un uomo di 65 anni è morto sulla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari, probabilmente a causa del caldo intenso. L’uomo, che era solito recarsi da solo in spiaggia, si è sentito male e i soccorsi sono stati inutili. Nella stessa giornata, un altro uomo di 70 anni, originario del Brindisino, è deceduto in spiaggia a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Le temperature in pianura hanno raggiunto quasi i 40 gradi, mentre sulla costa tarantina si sono toccati i 37 gradi, rendendo la situazione particolarmente critica per le persone più vulnerabili.