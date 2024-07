Giovane di 18 anni, ubriaco, scala di notte una gru di 25 metri: carabiniere interviene e lo salva

0 Condivisioni acebook Twitter

18enne salvato da un carabiniere dopo essersi arrampicato su una gru a Castronno

Intervento notturno a Castronno

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, un giovane di 18 anni si è arrampicato in cima a una gru di un cantiere edile a Castronno, vicino Varese. L’allarme è stato lanciato intorno alle 3:30, segnalando la presenza del ragazzo che aveva raggiunto la cima della gru, situata vicino alla strada provinciale 341, che collega Gallarate a Varese. Un carabiniere, arrivato sul posto prima dei vigili del fuoco, ha deciso di intervenire immediatamente.

Salvataggio coraggioso

Il carabiniere si è arrampicato sulla gru, riuscendo a raggiungere il ragazzo a 25 metri d’altezza. Il giovane era in evidente stato di alterazione da alcol. Per evitare possibili incidenti, il carabiniere lo ha ammanettato e ha atteso l’arrivo dei pompieri. Con l’aiuto di un’autogru, sia il ragazzo che il carabiniere sono stati riportati a terra. I vigili del fuoco avevano predisposto un “cuscino da salto” alla base della gru per attutire un’eventuale caduta, fornito dal Comando provinciale di Varese.

Alla fine, il ragazzo è risultato praticamente illeso e i sanitari, giunti sul posto, lo hanno preso in cura, verificandone lo stato di salute e accertando la sua ebbrezza. Al momento, non ci sono denunce a carico del 18enne, anche se le autorità competenti valuteranno la situazione nelle prossime ore. Anche il carabiniere è rimasto illeso dopo l’intervento coraggioso.