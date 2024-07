Si chiamavano Bilal, Anthony, Francesco e Mattia: i quattro ventenni vittime dell’incidente di questa notte

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Mirabella Eclano: muoiono quattro giovani

Identità delle vittime

La provincia di Avellino è stata profondamente scossa dal tragico incidente avvenuto questa notte a Mirabella Eclano, in cui hanno perso la vita quattro giovani: Anthony Roy Ciampa, Francesco Di Chiara, Mattia Cimamera e Bilal Boussadra. Bilal, il più giovane del gruppo con i suoi 18 anni, era una giovane promessa del pugilato italiano. Recentemente aveva vinto il Campionato italiano di pugilato under 22 e per questo era stato premiato con una targa dal Comune di Sturno, dove risiedeva e frequentava il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”.

Dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte sulla SS90 via Nazionale delle Puglie, in località Passo di Mirabella. I quattro amici viaggiavano su una Mercedes quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del veicolo. La vettura si è schiantata prima contro due auto in sosta e poi contro un muro. L’impatto è stato estremamente violento, lasciando i giovani incastrati nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno estratto i corpi ormai privi di vita. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 non è stato sufficiente a salvare i ragazzi.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi necessari per determinare la dinamica dell’incidente. La Procura di Benevento ha aperto un’indagine e ha disposto il trasferimento delle salme dei quattro ragazzi all’obitorio dell’ospedale San Pio della città sannita.

