Addio grande guerriera, è morta a 53 Shannen Doherty, la Brenda di “Beverly Hills”, combatteva con il cancro dal 2015

0 Condivisioni acebook Twitter

La tragica scomparsa di Shannen Doherty

Un addio difficile e doloroso

Con profondo dolore, Leslie Sloane, portavoce di lunga data dell’attrice Shannen Doherty, ha confermato la sua scomparsa. “Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di coraggiosa lotta. Circondata dai suoi cari e dal suo cane Bowie, la devota figlia, sorella, zia e amica ci ha lasciati”, ha dichiarato Sloane. La famiglia ha chiesto di rispettare la privacy per poter elaborare il lutto in pace. L’attrice ha combattuto contro il cancro dal 2015, quando le fu diagnosticato un tumore al seno. Nonostante la malattia, Shannen Doherty ha continuato a vivere la sua vita con forza e determinazione, lasciando un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.

Le ultime volontà di una guerriera

A gennaio scorso, nel suo podcast “Let’s be clear”, Shannen Doherty aveva parlato apertamente della sua malattia e delle sue ultime volontà. “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli”, aveva detto, spiegando il desiderio di essere cremata e di mescolare le sue ceneri con quelle del suo cane e di suo padre. Le sue ceneri, secondo le sue volontà, dovranno essere sparse in un luogo amato a Malibu, dove ha trascorso momenti preziosi con suo padre. Oltre al suo celebre ruolo in “Beverly Hills 90210”, la Doherty ha avuto una carriera variegata, includendo il ruolo di Prue Halliwell in “Streghe” e partecipazioni in vari reality e show televisivi.

Una carriera e una vita dedicate allo spettacolo

Il percorso professionale di Shannen Doherty

Oltre alla sua popolarità come Brenda Walsh in “Beverly Hills 90210”, Shannen Doherty ha costruito una carriera ricca e diversificata. Dopo aver lasciato la serie nel 1994, ha ripreso il ruolo di Brenda nel reboot del 2019. La sua interpretazione di Prue Halliwell in “Streghe” ha consolidato la sua fama, anche se ha lasciato la serie nel 2001 dopo la terza stagione. Attrice e regista, ha lavorato ininterrottamente, dimostrando versatilità e passione per il suo mestiere.

Le partecipazioni televisive e l’attivismo

Nel corso della sua carriera, Shannen Doherty ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui il reality “Breaking Up with Shannen Doherty” e “Dancing with the Stars”. La sua presenza nel mondo dello spettacolo è stata costante e significativa. Oltre alla recitazione, è stata anche una convinta attivista, utilizzando la sua notorietà per sensibilizzare su vari temi, inclusa la lotta contro il cancro. La sua forza e il suo coraggio rimarranno un’ispirazione per molti.