Policlinico di Bari ancora inagibile il pronto soccorso dopo grosso incendio di ieri sera, il padiglione è stato evacuato

0 Condivisioni acebook Twitter

Incendio al Policlinico di Bari: evacuato il pronto soccorso, nessun ferito

Incendio nel padiglione Asclepios del Policlinico di Bari

Un incendio è scoppiato ieri sera nel padiglione Asclepios del Policlinico di Bari. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco. Per garantire un intervento in sicurezza e permettere lo spegnimento delle fiamme, il pronto soccorso è stato temporaneamente evacuato.

Conseguenze e interventi delle autorità

Fortunatamente, non si registrano feriti a seguito dell’incendio. Tuttavia, il complesso del pronto soccorso è rimasto al buio a causa di un’interruzione dell’erogazione di corrente elettrica, le cui cause sono ancora in fase di verifica. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le origini del rogo e ripristinare il normale funzionamento del servizio.