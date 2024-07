Incidente in autostrada, bus resta in verticale all’ingresso di una galleria, paura per 60 passeggeri

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente sull’autostrada C-32: autobus con 60 dipendenti di Inditex si ribalta

Autobus si ribalta all’ingresso del tunnel

Un autobus con 60 passeggeri a bordo, dipendenti di Inditex diretti al lavoro, è stato coinvolto in un grave incidente oggi sull’autostrada C-32 all’altezza di Pineda del Mar (Barcellona). L’incidente è avvenuto all’ingresso del tunnel tra Santa Susanna e Palafoll, dove il bus si è ribaltato rimanendo in posizione verticale all’entrata della galleria, come mostrano le immagini condivise sui social.

Evacuazione e intervento dei soccorsi

Nonostante l’impressionante posizione del veicolo, la maggior parte dei passeggeri è riuscita a uscire autonomamente dal bus, mentre altri sono stati evacuati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono arrivate otto pattuglie di agenti del Servizio catalano di Traffico (Sct), una quindicina di ambulanze e due elicotteri ospedalizzati. Due passeggeri, inizialmente rimasti incastrati, sono stati liberati senza riportare ferite, secondo le informazioni diffuse dal Sct. L’autobus trasportava i lavoratori alla fabbrica di Tardera del gruppo tessile Inditex, titolare tra gli altri del marchio Zara. Secondo il bilancio della Protezione civile, solo due passeggeri sono rimasti feriti e l’autista è in gravi condizioni.