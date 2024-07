Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti, furioso litigio al telefono durante il ricovero del rapper

0 Condivisioni acebook Twitter

Fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez: tensioni e silenzi sui social

Lite telefonica durante il ricovero di Fedez

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez non è stata priva di tensioni. Recentemente, si sarebbe verificato uno scontro telefonico tra i due durante il ricovero del rapper in ospedale. Fedez aveva anche pubblicato una storia su Instagram, poi rimossa, che sembrava riferirsi chiaramente all’influencer.

Secondo le voci, la lite tra i due ex coniugi è stata piuttosto accesa. Il cantante avrebbe rimproverato a Chiara di non essersi recata in ospedale durante i giorni in cui lui era ricoverato per un’emorragia interna. Diversi testimoni avrebbero assistito alla discussione. A supporto di questo, Fedez aveva condiviso una story su Instagram, poi cancellata, in cui affermava: “Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”.

Chiara Ferragni assente dai social

Nel frattempo, Chiara Ferragni è assente dai social da alcuni giorni. L’ultimo suo post risale a cinque giorni fa, e non è chiaro il motivo di questo silenzio. Dopo l’intervento per fermare l’emorragia, Fedez è tornato subito a casa dai suoi figli, Leone e Vittoria, e non è escluso che la sua ex moglie fosse presente. Il rapper ha pubblicato alcune foto in compagnia dei bambini durante una breve vacanza sul Lago di Como, accompagnate dalla frase “Il tempo lenisce”.

Il rapporto tra Fedez e Ferragni è attualmente molto delicato, e suscita un grande interesse sia tra i fan che nelle cronache rosa. Nonostante il loro impegno per tutelare i figli, è inevitabile che emergano dettagli sulla loro separazione, alimentando le pagine di gossip.

