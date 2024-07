Passeggia in acqua con un’amica, scivola per un avvallamento e muore, era una ex bidella

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Torino di Sangro: muore ex bidella di 73 anni mentre passeggia in mare

Caduta fatale durante una passeggiata in acqua

Questa mattina alle 6:30, a Torino di Sangro in provincia di Chieti, Nicoletta De Titta, un’ex collaboratrice scolastica di 73 anni, è annegata mentre passeggiava in mare. De Titta, che avrebbe compiuto 74 anni il 24 luglio, era residente a Sant’Eusanio del Sangro, vicino Lanciano. Stava camminando in acqua con un’amica, anch’essa di Sant’Eusanio del Sangro, quando entrambe sono scivolate, forse in una buca sul fondale alto circa mezzo metro, davanti alla spiaggia Le Morge. Un testimone ha riferito della presenza di un “avvallamento”.

Tentativi di soccorso e indagini in corso

Una delle donne è caduta in avanti e si è subito rialzata, mentre De Titta è caduta all’indietro e non è più riemersa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno praticato il massaggio cardiaco per 40 minuti, i vigili del fuoco di Lanciano, i carabinieri di Torino di Sangro e la Capitaneria di porto per indagare e ascoltare i testimoni.