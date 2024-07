Malore improvviso, muore bimbo di 16 mesi durante la corsa in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Campoli: bambino di 16 mesi muore durante la corsa in ospedale

Malore improvviso e disperata corsa all’ospedale

Un dramma si è consumato nella notte a Campoli, dove un bambino di 16 mesi è morto dopo aver accusato un malore improvviso in casa sotto gli occhi disperati dei genitori. Il piccolo ha smesso di vivere durante la corsa in auto verso l’ospedale, dopo che ieri sera, lunedì 15 luglio, aveva iniziato a stare male.

Racconto straziante e indagini in corso

I genitori, sconvolti, hanno raccontato al personale sanitario dell’ospedale Santissima Trinità di Sora che in pochi istanti la situazione è precipitata. Il bambino peggiorava rapidamente, così lo hanno messo in macchina e si sono diretti al pronto soccorso. Purtroppo, al loro arrivo, non c’era più nulla da fare: il battito del piccolo era assente e i macchinari non hanno registrato parametri vitali.

Si ipotizza che alla base del decesso possa esserci una malformazione congenita. La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, che ha incaricato il medico legale di stabilire le cause della morte in modo più chiaro.