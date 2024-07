Chiara Ferragni rompe il silenzio, “Nella vita si vince e si perde”

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni ritorna sui social con un messaggio di forza dopo il ricovero di Fedez.

Il ritorno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata sui social media con un nuovo post su Instagram, condividendo alcune immagini della sua recente vacanza a Maratea. L’imprenditrice digitale si era allontanata dai social per qualche giorno, durante i quali il suo ex marito, Fedez, era ricoverato in ospedale. Ieri sera, ha deciso di rompere il silenzio per offrire ai suoi follower un messaggio di resilienza, riflettendo sugli ultimi mesi trascorsi tra “pianti e giochi del destino”.

Le parole di forza di Chiara Ferragni

A corredo delle immagini della vacanza a Maratea, Chiara Ferragni ha parlato dei suoi recenti alti e bassi. “Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere”. Ha continuato dicendo: “Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino”.

Ferragni ha descritto un momento particolare durante la sua vacanza, quando una coppia su una barca al tramonto l’ha accolta per brindare alla vita. Questo evento le ha ricordato quanto sia importante continuare a lottare, nonostante le difficoltà. “Ciò che non è mai accettabile è smettere,” ha ribadito.

Il sostegno della famiglia e degli amici

Il post di Chiara Ferragni ha ricevuto numerosi commenti di affetto e sostegno da fan, amici e familiari. Sua madre, Marina Di Guardo, l’ha rincuorata con una citazione di Paulo Coelho: “Ci sono momenti in cui i problemi entrano nella nostra vita e non possiamo fare nulla per evitarli. Ma sono lì per un motivo. Solo quando li avremo superati capiremo perché erano lì”. Anche la sorella Valentina ha mostrato supporto con un cuore rosso, mentre l’amica Chiara Biasi ha aggiunto un cuore nero. Il marito della sorella Francesca ha commentato in dialetto: “Tama la Cremo. Mai mulàà”.