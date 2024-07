Dirigente sportivo muore per choc anafilattico dopo essere stato punto da insetti, si chiamava Paolo Tassi e aveva 64 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 64 anni, Paolo Tassi, è morto dopo essere stato punto da vari insetti a Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna.

Ieri pomeriggio, martedì 16 luglio, Paolo Tassi, presidente del Real Casalecchio, squadra di calcio di Prima Categoria, è deceduto dopo essere stato punto da diversi insetti. Il dramma è avvenuto intorno alle 15.45 al campo sportivo Veronesi, in via Salvador Allende. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del club e delle persone presenti, Tassi non ce l’ha fatta.

Secondo quanto ricostruito, Tassi avrebbe inviato un messaggio alla moglie Francesca dopo essersi accorto delle punture. Francesca, che collaborava attivamente col marito nella società sportiva, si è precipitata al campo. Tuttavia, le condizioni di Tassi sono rapidamente peggiorate. Nonostante le cure del personale del 118, arrivato prontamente, e del cardiologo presente a bordo dell’automedica, Paolo Tassi è morto sotto gli occhi della moglie.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione di Casalecchio. Sarà l’esame medico a stabilire le cause effettive del decesso e il tipo di insetto che ha causato lo shock anafilattico e l’arresto cardiaco.

Paolo Tassi lascia la moglie e un figlio. Era in pensione da pochi anni. Il sindaco Matteo Ruggeri, che conosceva la vittima, ha dichiarato: “Sono stato avvertito poco dopo il fatto e mi sono recato immediatamente al campo. La notizia mi ha sconvolto. Ho manifestato il dolore per l’accaduto e la vicinanza a Francesca. I sanitari avevano appena concluso il loro intervento. Mi hanno detto che è stato fatto il possibile, ma che la situazione era già compromessa al loro arrivo.”