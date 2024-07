Uomo cade dal tetto di casa e muore infilzato sulla cancellata nel Lecchese

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Brivio, Lecco: uomo perde la vita cadendo dal tetto di una casa.

Questa mattina, mercoledì 17 luglio, un uomo è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un’abitazione a Brivio, in provincia di Lecco. L’incidente si è verificato in via Campanile, in una zona rurale privata. I carabinieri di Merate stanno indagando per determinare le circostanze esatte dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava sul tetto quando ha perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di 6-8 metri e impattando contro una cancellata. I soccorsi sono stati immediati: il personale di Areu 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, un’automedica e un’auto infermieristica provenienti da Lecco sono intervenuti sul luogo della tragedia. Nonostante i rapidi tentativi di salvataggio, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Anche due squadre dei vigili del fuoco di Merate e della sede centrale di Lecco sono accorse per prestare assistenza. Ora spetta ai carabinieri chiarire se l’uomo fosse il proprietario della casa o se stesse eseguendo lavori sul tetto al momento della caduta.