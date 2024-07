“Chiedetelo a Wikipedia!”. L’ex cantante di Amici sbotta quando le chiedono chi è

0 Condivisioni acebook Twitter

Giordana Angi risponde con fermezza alle domande su TikTok

La reazione decisa della cantautrice

Giordana Angi, ex cantante di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, ha recentemente risposto in modo fermo a un utente su TikTok che le chiedeva chi fosse.

Nota per il suo talento e per la sua sincerità, la Angi non ha esitato a elencare i suoi successi: “Giordana Angi. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 ep in 4 lingue. Vari platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree.”

Ha aggiunto: “Basta che vai su Wikipedia e scoprirai che etichetta discografica è. Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l’Europa il mio primo disco in inglese She’s so Great”.

La difesa della sua risposta

Quando alcuni utenti hanno suggerito che la sua risposta fosse stata eccessiva, la Angi ha replicato con calma, ma con determinazione:

“Rispondo educatamente chi sono, insomma mi presento, non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono e certamente è cosa giusta, normale e legittima, ma se sono lì in quel momento, leggo mi presento. Spero con questo di non aver fatto ‘danni’ a nessuno, tantomeno a chi non sapeva chi ero”.

La cantautrice ha quindi difeso la sua risposta, sottolineando l’importanza di presentarsi chiaramente quando richiesto, senza voler offendere nessuno.