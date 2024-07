Puglia caldo killer, ennessimo uomo morto per malore in spiaggia, aveva 51 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia in spiaggia a Campomarino: 51enne muore per un malore

Il drammatico evento sulla spiaggia

Un uomo di 51 anni è deceduto questa mattina a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia a Campomarino, lungo il litorale di Maruggio, in provincia di Taranto. Il 51enne, nato a Roma ma residente in Germania, si trovava in Puglia in vacanza con la sua famiglia. Purtroppo, il personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente, non è riuscito a rianimarlo nonostante i numerosi tentativi.

La tragica vacanza in Puglia

L’uomo era in Puglia per godersi un periodo di vacanza con i suoi cari, ma la giornata è stata tragicamente segnata dall’improvviso malore che lo ha colpito mentre si rilassava in spiaggia. Il personale medico ha fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma ogni sforzo è stato vano. La notizia della sua morte ha sconvolto sia la sua famiglia che la comunità locale, lasciando tutti in uno stato di profonda tristezza e incredulità.