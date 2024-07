Formentera, improvvisa frana cadono enormi massi in spiaggia e colpiscono una neonata di due mesi, morta sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una neonata di due mesi è morta a Formentera dopo essere stata colpita da massi mentre era in spiaggia con i genitori.

Tragedia a Formentera

Una tragedia ha colpito l’isola di Formentera, in Spagna, giovedì 18 luglio 2024, quando una neonata di due mesi è deceduta a seguito di un incidente sulla spiaggia “Migjorn”.

Secondo il Periodico de Formentera, il padre della piccola, un uomo di 33 anni, era con lei mentre la madre giocava con il figlio maggiore in un’altra parte della spiaggia.

All’improvviso, alcuni massi si sono staccati da un costone vicino, colpendo la neonata e ferendo leggermente il padre. L’uomo, che si era momentaneamente allontanato per prendere un ciuccio, è stato fortunatamente solo ferito lievemente, mentre per la neonata non c’è stato nulla da fare.

Interventi immediati e inutili soccorsi

Secondo le testimonianze, la neonata è stata prontamente soccorsa da vari bagnanti e bagnini presenti sul posto.

Tra i soccorritori c’erano anche operatori sanitari che hanno tentato di rianimare la piccola direttamente sulla spiaggia, riuscendo a stabilizzarla fino all’arrivo dell’elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento, la neonata è morta poco dopo essere stata trasportata in ospedale.