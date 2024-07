Il dolore dei genitori della neonata di 6 mesi morta in un incidente stradale: “Conserveremo il ricordo del suo amore”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bergamo: bambina di sei mesi muore a seguito di un incidente stradale

Incidente sulla provinciale della Valle Imagna

Lo scorso 25 febbraio, una famiglia è stata coinvolta in un grave incidente stradale sulla provinciale della Valle Imagna a Strozza (Bergamo). Mamma, papà e la loro figlia di un mese erano a bordo della loro auto quando si sono scontrati frontalmente con il veicolo di un giovane di 22 anni. L’impatto è stato molto violento, ma tutti gli occupanti dei due veicoli sono riusciti a uscire dalle auto prima che prendessero fuoco.

Tragico epilogo dopo cinque mesi

La neonata, trasferita in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, è stata ricoverata in prognosi riservata. Anche il padre è stato ricoverato, sebbene con ferite non gravi, mentre la madre è rimasta illesa. Purtroppo, dopo cinque mesi di lotta, la piccola non ce l’ha fatta. Secondo la polizia stradale di Bergamo, l’auto del giovane avrebbe invaso la corsia opposta, causando lo scontro frontale con il veicolo della famiglia.

La famiglia, residente a Fontanella, ha annunciato che i funerali si terranno sabato 20 luglio nella chiesa parrocchiale di San Cassiano a Fontanella. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e cordoglio.

Il padre della piccola ha dichiarato in un’intervista a BergamoNews: “Non vogliamo che nostra figlia sia ricordata per l’incidente, ma per le cose belle che è riuscita a donare in sei mesi di vita. In questo breve tempo, Anna ci ha insegnato tantissimo. Ha trasmesso amore a tutte le persone che l’hanno conosciuta, non c’è una persona che non sia rimasta abbagliata dalla sua luce”.