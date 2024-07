Dal 2025 si potrà cenare nello spazio, i costi sono proibitivi, 750 mila euro a coppia

0 Condivisioni acebook Twitter

Cena nello spazio: un’esperienza di lusso dal 2025

StellarEmbrace: il primo ristorante spaziale

Dal 2025, sarà possibile vivere un’esperienza culinaria unica cenando nello spazio, ma i costi renderanno questa opportunità accessibile solo a una parte limitata della popolazione mondiale. Il prezzo per questa straordinaria cena sarà di ben 750mila euro. Questo ambizioso progetto è stato lanciato da Apoteo Surprise, un’agenzia parigina specializzata in eventi, matrimoni e viaggi di lusso. Il ristorante, chiamato StellarEmbrace, porterà due ospiti alla volta fuori dall’atmosfera terrestre per una cena con vista sul pianeta Terra.

Un viaggio culinario straordinario

Gli ospiti saranno trasportati in una capsula all’interno di un pallone stratosferico gonfiato a elio, raggiungendo un’altitudine di 35 chilometri dalla Terra in circa due ore. Durante il viaggio, la coppia sarà intrattenuta da un robot, mentre il pasto sarà servito da un sistema di intelligenza artificiale. Il menù “spaziale” comprende champagne, capesante soffiate, astice e tartufo, caviale, arrosto glassato al miele e croccante di pompelmo. Questa esperienza di lusso avrà una durata complessiva di 7 ore, offrendo un’opportunità unica di cenare con una vista mozzafiato sulla Terra.