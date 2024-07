Venezia, bimba di un anno morta chiusa in auto sotto il sole, vista dai colleghi del papà che l’aveva dimenticata, genitori ricoverati sotto choc

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Marcon: bimba muore chiusa in auto sotto il sole

Una tragedia che scuote Marcon

A Marcon, un tragico incidente ha portato alla morte di una bimba di un anno, dimenticata in auto dal padre. L’uomo, dopo aver sistemato la figlia sul seggiolino, si è recato al lavoro senza ricordarsi della piccola. La tragedia è avvenuta in una delle giornate più calde dell’anno, con temperature che hanno raggiunto i 35 gradi.

La bimba è rimasta nell’auto per diverse ore fino a quando alcuni colleghi del padre, notandola nel parcheggio, hanno immediatamente avvisato l’uomo. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza e i tentativi di rianimazione, la bambina è stata dichiarata morta al pronto soccorso. I genitori, sconvolti dall’accaduto, sono stati ricoverati e assistiti psicologicamente dall’Ulss 3 di Venezia.

Dispositivi antiabbandono: un tema sempre attuale

Questo dramma riporta alla luce il tema dei dispositivi di sicurezza obbligatori nelle auto per prevenire incidenti simili. L’Asaps ha sottolineato l’importanza del seggiolino antiabbandono, obbligatorio dal 2020, specialmente in vista delle partenze estive.

Incidenti simili sono purtroppo frequenti, come quello avvenuto nel giugno 2023 in Galizia, Spagna, dove una mamma ha dimenticato il figlio di tre anni in auto, convinta di averlo lasciato all’asilo. Il bambino è stato trovato morto ore dopo. Questi tragici episodi evidenziano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per proteggere i più piccoli.