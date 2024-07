Rottura tra Lino e Alessia a Temptation Island 2024: lei lo accusa “Fai schifo, sei un viscito”, lui ammaliato dalla tentatrice

0 Condivisioni acebook Twitter

Inizio di Temptation Island 2024: colpo di scena tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano

Un falò atteso tra Alessia e Lino

La prima puntata di Temptation Island 2024 inizia con Filippo Bisciglia che annuncia un evento senza precedenti. Un video ripercorre la storia di Alessia Pascarella e Lino Giuliano, evidenziando le numerose richieste di confronto di Alessia, sempre rifiutate da Lino.

Attualmente, Alessia si trova davanti al falò in spiaggia, dove le viene mostrato un video di Lino con la single Maika Randazzo.

Maika confida a Lino il suo interesse per lui anche al di fuori delle telecamere, e lui risponde con entusiasmo, abbracciandola. Alessia, disgustata, commenta: “Mi fa schifo. Come uomo non vale niente. Penso che una decisione a questo punto l’abbia presa”.

In un secondo video, Alessia vede Lino e Maika abbracciati sotto un plaid in spiaggia per 30 minuti. Decisa a mettere fine alla relazione, Alessia chiede un altro falò di confronto, dichiarando: “Ho conosciuto ragazzi che hanno conosciuto la vera Alessia, quella che lui ha spento.

Voglio il falò di confronto ma solo perché voglio andare a casa”. Filippo raggiunge il villaggio dei fidanzati per informare Lino della richiesta di Alessia, mentre Maika esprime preoccupazione: “È il terzo falò di confronto che chiede”.

Alessia, esasperata, attende la decisione di Lino, ma lui rifiuta nuovamente di presentarsi, causando la rabbia di Alessia che dichiara di non voler più stare con lui.

Un confronto infuocato e la rottura

Filippo Bisciglia propone ad Alessia di mandare un videomessaggio a Lino per comunicargli che non intende muoversi dal tronco finché non la raggiungerà.

Dopo aver visto il messaggio, Lino capisce di non avere scelta e decide di affrontare Alessia. Prima, però, chiede a Maika cosa intenda fare, e lei risponde: “Se te ne vai, che resto a fare qua?”. Lino saluta gli altri fidanzati e si dirige verso Alessia.

Il confronto tra Lino e Alessia è teso e pieno di insulti. Alessia accusa Lino di essere una pessima persona, mentre lui la critica per essere egocentrica.

Lino ribatte: “Sei sempre stata antipatica, hai sempre pensato solo a te”. Alessia, furiosa, lo attacca anche su Maika: “Ti sei preso una bambola gonfiabile”. Lo scontro termina con Lino che esprime il desiderio che Alessia se ne vada, sottolineando che non ha mai visto il suo vero io durante il programma.

Dopo il confronto, Lino chiede di rivedere Maika, esprimendo dubbi sulle parole di Alessia. Maika nega di non essere interessata a Lino fuori dal programma e decide di lasciarlo insieme a lui. Tuttavia, Filippo Bisciglia anticipa che il viaggio nei sentimenti di Lino e Alessia non è ancora finito.