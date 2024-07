L’Aquila, attacco improvviso di un pitbull a un’intera famiglia , tre feriti gravi, la padrona in fin di vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave aggressione di un pitbull all’Aquila: tre feriti gravi

Attacco improvviso in una villetta a schiera

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, un grave attacco di un pitbull ha sconvolto una villetta a schiera all’Aquila. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui la padrona dell’animale, attualmente ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale cittadino. La donna ha subito un delicato intervento chirurgico e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Gli altri due feriti, la cui relazione con la padrona non è ancora stata chiarita, hanno riportato lesioni con una prognosi di almeno 30 giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze e gli agenti della polizia locale. Il pitbull è stato portato al canile comunale dal servizio veterinario della Asl. L’attacco è stato improvviso e la dinamica dell’evento non è ancora chiara. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La polizia locale dell’Aquila è impegnata nelle indagini per comprendere le cause e le circostanze dell’improvviso attacco del pitbull. Le testimonianze delle persone presenti sono cruciali per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non ci sono informazioni precise sul motivo dell’aggressione né su eventuali segnali premonitori che l’animale potrebbe aver mostrato.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, richiamando l’attenzione sulla necessità di una gestione responsabile degli animali domestici, specialmente di quelli considerati più pericolosi. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, assicurando che tutte le misure necessarie siano prese per garantire la sicurezza pubblica e il benessere degli animali coinvolti.